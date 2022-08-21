الرعاية الصحية تثمن جهود جميع القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نسبة إنجاز حل شكاوى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تخطت 97% خلال شهر يوليو الماضي.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بمجهودات إدارة رضاء المنتفعين التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وما يماثلها في الفروع والمنشآت الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل في التعامل والاستجابة الفورية لحل شكاوى المنتفعين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والعمل على إزالة أسبابها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن إدارة رضاء المنتفعين تبذل قصارى جهدها نحو تيسير حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، باعتبارهم همزة الوصل الأولى بين المنشأة الصحية والمنتفع، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للتفاعل مع الشكاوى ومدى تحقيق أفضل وأسرع استجابة ممكنة لحلها وإزالة أسبابها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على التفاعل مع جميع الشكاوى الواردة من المنتفعين، وخاصة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، باعتبارها قناة تواصل هامة تربط المواطنين بالحكومة لتلقي شكواهم وإرسالها إلى الجهات والهيئات المعنية لفحصها والاستجابة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، مما يسهم في الوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وتعزيز ثقتهم بها.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، إلى أن إدارة رضاء المنتفعين تلقت وتعاملت مع 334 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي من محافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من حل 325 شكوى منها خلال شهر يوليو، بنسبة إنجاز تخطت 97%، لافتًا إلى أنه جارِ استكمال حل المتبقي وعددهم 9 شكاوى واتخاذ ما يلزم بشأنهما.

وأضاف، أنه تضمنت الشكاوى التي تلقتها وتعاملت معها إدارة رضاء المنتفعين، 118 شكوى واردة من محافظة بورسعيد تم حل 116 منها بنسبة إنجاز 98%، و94 شكوى واردة من الأقصر تم حل 90 شكوى منها بنسبة إنجاز 96%، و68 شكوى واردة من الإسماعيلية تم حل 65 منها بنسبة إنجاز 95%، و54 شكوى من جنوب سيناء تم حلها جميعًا بنسبة إنجاز 100%.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود جميع القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للتنسيق الفعال لضمان تلقي المواطنين للخدمات الطبية بكفاءة عالية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.