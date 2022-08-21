الرئيس السابق لتنظيم مرفق الكهرباء يضع روشتة لترشيد استهلاكنا للطاقة

كتب محمود رضا الزاملى

علق الدكتور حافظ سلماوى، رئيس مرفق تنظيم الكهرباء الأسبق، على ضرورة ترشيد الكهرباء فى اطار خطة الدولة تخفيض استخدام الغاز فى إنتاج الكهرباء، قائلا: "يجب ضبط التكييف على 25 درجة، وهى الدرجة المنضبطة لجسم الانسان وبالتأكيد هذا هيرشد استهلاك الكهرباء".

وأضاف رئيس مرفق تنظيم الكهرباء الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستاتا مبيعرفوش يكدبوا" على قناة سى بى سى، يجب على المواطنين المصريين الالتزام بترشيد المياه أيضا بجانب ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة فى ظل استخدام مواتير المياه لرفع المياه للمنازل.

وتابع رئيس مرفق تنظيم الكهرباء الأسبق، عند ترك المنزل لفترة طويلة يحبذ فصل لوحة المفاتيح تماما، وفصل كافة الاحمال المتروكة داخل الشقة، لأن هذا الأمر مرتبط بالأمان وعدم حدوث حرائق فى الشقة بجانب ترشيد الاستهلاك، وكذلك يجب أن نغرز فى نفوس أولادنا ترشيد الكهرباء عبر حثهم على طفى النور بعد خروجهم من الحجرة ولا يجب ترك النور شغال بدون استغلال أو ترك التكييف شغال على الفاضى فى الحجرة وطالما خلصت الشاجن انزعه من الكهرباء.

واستكمل رئيس مرفق تنظيم الكهرباء الأسبق، عدم ترك شواحن الهاتف وفيش الكهرباء دون إغلاقها وفصلها عن الكهرباء عقب الانتهاء من الاستخدام، حيث إن هذه الأساليب الخاطئة فى الاستخدام هى من تزيد مقدار فاتورة الكهرباء على المواطن.

وأشار إلى أنه يجب الحرص على قراءة بطاقة الطاقة الموجودة على الأجهزة قبل الشراء لتوضح استهلاك الكهرباء وكلما كان استهلاكها الكهرباء اقل يكون افضل، واستخدام اللمبات الليد لانها ترشد الاستهلاك كثيرا.