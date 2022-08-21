الدفاع الروسية: تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض صاروخ الليلة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير 9 طائرات أوكرانية بدون طيار واعتراض صاروخ واحد تم إطلاقه من راجمة الصواريخ "فيلخا"، خلال الليلة الماضية.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف -في تصريح، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات أوكرانية بدون طيار في منطقتي ستاروملينوفكا وجورلوفكا في دونيتسك".



وأضاف كوناشينكوف: "كما تم اعتراض صاروخ واحد تم إطلاقه من راجمة الصواريخ فيلخا قرب منطقة كامينكا في منطقة خاركيف".