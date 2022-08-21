"الداخلية" تعلن مقتل عنصرين إجراميين وضبط 6 آخرين فى الدقهلية

لقى عنصرين إجراميين شديدى الخطورة مصرعهما بالدقهلية وتم ضبط 6 آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن تواجد (8 عناصر إجرامية – بنطاق محافظة الدقهلية) جميعهم من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم فى عدة قضايا أبرزها (مخدرات – سلاح نارى – سرقة بالإكراه – قتل) ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى واقعة قتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين على إثر إطلاق أعيرة نارية تجاههم أثناء استقلالهم إحدى مراكب الصيد بدائرة مركز شرطة دمياط بغرض سرقة المركب بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع إثنين منهم وضبط 6 آخرين وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية – 5 خزائن – كمية من الطلقات لذات العيار – 2 ماتور لانش)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة اللنشات بالإكراه، كما أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.