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الجريدة الرسمية تنشر ملخص قرار عمومية الجمعية التعاونية الزراعية بالدقهلية

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:49 م
الجريدة الرسمية تنشر ملخص قرار عمومية الجمعية التعاونية الزراعية بالدقهلية نص الجريدة الرسمية
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 182 الصادر بتاريخ 21 أغسطس سنة 2022، ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض، بتعديل المادة 3 من النظام الداخلي للجمعية.
 
ونص ملخص قرار الجمعية المعاد شهرها برقم 151 بتاريخ 3/3/1981، على أنه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والخاضعة لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 والمنعقدة قانونا يوم الخميس الموافق 21/4/2022 اجتمعت وقررت تعديل المادة (3) من النظام الداخلي للجمعية منطقة عمل، وذلك بفصل زمام قرية ميت رومي التابعة لمركز دكرنس عن زمام الجمعية التعاونية الزراعية المحلية المتعددة الأغراض بناحية بندر دكرنس بمركز دكرنس، كما قيدت هذه التعديلات بسجلات قسم التنظيم بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بالدقهلية.
 
 
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نص الجريدة الرسمية 

 


الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

الجمعية التعاونية الزراعية

محافظة الدقهلية



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