الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ باعتماد تعديل شوارع بقرية نشرت

كفر الشيخ - محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 182 الصادر بتاريخ 21 أغسطس سنة 2022، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باعتماد تعديل شارع بعرض 6م إلى 8م وتعديل شارع آخر بالمخطط التفصيلي لقرية نشرت التابعة للوحدة المحلية لقرية ميت الديبة.

ونص القرار رقم 2501 لسنة 2022، أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 28/6/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 23/6/2022 والمتضمن الموافقة على تعديل شارع بعرض 6م إلى 8م وتعديل شارع آخر بالمخطط التفصيلي لقرية نشرت التابعة للوحدة المحلية لقرية ميت الديبة - مركز قلين، بناءا على المعاملة رقم (1155210047219) بتاريخ 17/11/2021؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

وتضمن القرار في مواده، اعتماد تعديل شارع بعرض 6م إلى 8م وتعديل شارع آخر بالمخطط التفصيلي لقرية نشرت التابعة للوحدة المحلية لقرية ميت الديبة - مركز قلين، بناءا على المعاملة رقم (1155210047219) بتاريخ 17/11/2021، وينشر القرار في الوقائع المصرية، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.