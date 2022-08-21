الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ بنى سويف بتعديل وصف استخدام قطعة أرض إلى سكنى

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 182 الصادر بتاريخ 21 أغسطس سنة 2022، قرار الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، بتعديل وصف استخدام قطعة أرض خاصة بعدد من المواطنين بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف من اجتماعي إلى سكني بمساحة 4300م2.

ونص القرار رقم 466 لسنة 2022، أنه وبعد الاطلاع على على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017 في هذا الشأن؛ وعلى قرار المجلس التنفيذي للمحافظة رقم 59 بتاريخ 7/12/2021 بالموافقة على تعديل وصف استخدام قطعة الأرض الخاصة بالمواطن/ أبو زيد علي عويس وآخرين والواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف من اجتماعي إلى سكني.

وتضمن القرار في مادته الأولى، تعديل وصف استخدام قطعة الأرض الخاصة بالمواطن أبو زيد على عويس وآخرين والواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف من اجتماعي إلى سكني بمساحة 4300م٢.

وتضمن القرار في مادته الثانية، أنه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذي للمحافظة رقم 59 بتاريخ 7/12/2021 مع تحصيل مقابل التحسين وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018 ووفقا للخريطة المرفقة والمعتمدة في هذا الشأن.

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