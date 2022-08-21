الثلاثاء المقبل.. انطلاق أقوى سباق هجن في العلمين برعاية الإمارات

العلمين - محمد حسين

تنطلق فعاليات سباق الهجن على أرض مضمار نادى الهجن بالعلمين الثلاثاء القادم، برعاية ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلن عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أنه تقرر انطلاق فعاليات سباق الهجن الثلاثاء القادم برعاية ودعم اتحاد سباقات الهجن الإماراتى.

وأوضح ن السباق يعد الأقوى من نوعه حيث تشارك فى التنافس على اول الأشواط 900 جمل حضرت من كل محافظات مصر، ومقررا أن يتم توزيعها على 32 شوطا على فترتين صباحية وفيها سيتم انطلاق 20 شوطا ومسائية وتشهد انطلاق 12 شوطا.

وأضاف أن السباق تم التجهيز له طوال الأسبوع الجارى حيث حضرت الهجن منقولة من مناطق سيناء ومطروح وصعيد مصر ومحافظات القناة والوادى الجديد، ووصلت لميدان سباقات الهجن بالعلمين واقام الهجانة بجمالهم فى مخيمات حول مضمار السباق فى انتظار المشاركة.

وتابع أن ميدان هجن العلمين يعد من اهم ميادين سباقات الهجن فى مصر، ومسافة مضمار السباق 5 كيلو مترات ببوابات مجهزة وتم اضافة انشاءات جديدة له تضمنت مسارات وطرق ومقصورة رئيسية ومنصة مشاهدة ومناطق خدمات.

وأوضح أن السباق المقرر هو الرابع رسميا على ارض ميدان العلمين برعاية اتحاد الهجن الإماراتى منذ انطلاقة السباقات بالعلمين قبل عام.