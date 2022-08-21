اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 10:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان اللغة الثانية للثانوية دور ثان

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:51 ص
التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان اللغة الثانية للثانوية دور ثان وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة دور ثان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية ونشرها على جروبات الغش الإلكترونى، حيث يؤدى الطالب الامتحان بإحدى لجان محافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
تداولت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفريق مكافحة الغش الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.
 
وبدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية امتحان الدور الثانى في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي عدد (19533) طالب وطالبة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد (1122) طالب وطالبة، بينما يؤدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية وطالبان امتحان مادة التربية الوطنية.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.
 
 

التربية والتعليم

امتحان العربى

امتحان العربى للثانوية العامة

اللغة الأجنبية الثانية

تصوير أسئلة امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة

امتحانات الدور الثانى للثانوية



الموضوعات المتعلقة

"التربية والتعليم": تظلمات الثانوية العامة متاحة لجميع الطلاب والطريقة الأفضل لتأكد الطالب من إجاباته.. فحص جميع الطلبات المقدمة ومن يثبت حقه فى درجات سيحصل عليها.. وتؤكد: استقبال التظلمات حتى 18 أغسطس الجارى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:00 ص

برلمانى يوضح تحديات تواجه وزير التربية والتعليم الجديد

السبت، 13 أغسطس 2022 10:37 م

بالإنفوجراف.. تعرف على السيرة المهنية لـ13 وزيرا جديدا.. وزير التربية والتعليم بدأ حياته مدرس كيمياء.. 40 عاما فى الهندسة تؤهل عاشور للتعليم العالى.. ورحلة طويلة فى طب الأسنان تصل بـ"عبدالغفار" إلى "الصحة"

السبت، 13 أغسطس 2022 06:06 م

رضا حجازى من معلم إلى وزير للتربية والتعليم.. حاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس.. ومصادر بالتعليم تؤكد: يستكمل منظومة التطوير.. وضع شكل نهائى لامتحانات الثانوية العامة أبرز المهام المكلف بها

السبت، 13 أغسطس 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة