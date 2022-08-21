التضامن: اختيار أفضل 100 مشروع لطلاب جامعة الأزهر وتسليمهم مستلزمات الإنتاج

كتب ـ مدحت وهبة

أطلق برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الأولى للبرنامج التدريبى "ريادة الأعمال من الشباب " من داخل جامعة الأزهر تحت عنوان "الانتقال من الحماية إلى الإنتاج والاستقلالية "وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

ويهدف البرنامج إلى تشكيل نواة لرواد المشروعات الصغيرة من الشباب داخل الجامعة لدعمهم اقتصاديا وتعزيز فكر الاقتصاد الخاص والعمل الحر باستهداف 300 طالب وطالبة من طلاب السنة النهائية بالجامعة، فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة الأزهر .



ومن جانبه، أكد الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى ومسئول برنامج فرصة، أن رأس المال البشرى يعد أحد أهم أصول محفظة التنمية المستدامة للدول، مشيرا إلى أن تفعيل برامج ريادة الأعمال وإطلاق الشباب لمشروعاتهم في سوق العمل يشكل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة وتطوير نماذج للشراكات التنموية المستدامة وأن التدريب الذى استمر على مدى ٥ أيام عمل تم بمنهجية اقتصادية خاصة ببرنامج "فرصة" استهدفت تمكين الشباب من أليات إنشاء المشروعات الصغيرة من خلال دراسة ماهيات المشروع الصغير وأسلوب التخطيط واستغلال الموارد المتاحة، والتطوع وأهدافه وكيفية إدارة المتطوعين بالمحاكاة مع نموذج البرنامج لإطلاق شبكة متطوعي التمكين الاقتصادي "داعم" بجامعة الأزهر، وسيتم اختيار أفضل 100 مشروع من حيث دراسة الجدوى وتسليمهم مستلزمات الإنتاج.



من ناحية أخرى، شهدت محافظة أسيوط تسليم مستلزمات إنتاج لعدد 454 مستفيدًا لتنفيذ مشروعات انتاجية وحرفية وصناعات غذائية، حيث شارك برنامج "فرصة" بالفعالية بمحافظة أسيوط تحت عنوان " تعظيم مبادرات الشباب للاستجابة للتغييرات المناخية " فى إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للشباب.



وقدم الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى ومسئول برنامج فرصة أمام الاحتفالية عرضا تحت عنوان "سبل عيش ذكية مناخيا "، موضحًا عددا من التجارب الدولية ونماذج العمل الاجتماعى التجارى لتصميم مشاريع ومبادرات تجارية اجتماعية ذكية مناخيا.



ويعد برنامج «فرصة» أحد أهم برامج وزارة التضامن الاجتماعى الذى يعمل على دعم التمكين الاقتصادى والاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة.



ويستهدف برنامج فرصة الأفراد في سن العمل في الفئة العمرية من 19 إلي 55 عاما من المستفيدين من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو "الضمان الاجتماعى" أو أفراد الأسر القادرين على العمل والراغبين في العمل، ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم.



