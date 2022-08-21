اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 07:42 م
أكرم القصاص
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التأمين الصحى فى المقدمة.. توجيهات رئاسية للحكومة فى اجتماع اليوم.. إنفوجراف

الأحد، 21 أغسطس 2022 07:36 م
التأمين الصحى فى المقدمة.. توجيهات رئاسية للحكومة فى اجتماع اليوم.. إنفوجراف

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.


 

ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز ما تناوله الاجتماع:
 

استمرار مراحل التأمين الصحى الشامل وصولا للهدف المنشود فى كل المحافظات

 

استمرار نهج الانضباط المالى والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة

 

صياغة استراتيجية لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى

 

سرعة استكمال كل جوانب المنظومة الجمركية الجديدة فى كل الموانئ والمنافذ

 

التدقيق فى تشغيل المنظومة الجديدة بأطقم على مستوى فني ومهنى راقٍ

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التامين الصحى

تامين صحى

الرئيس السيسى

محمد معيط

وزير الماليه

السياسات الماليه



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