اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البحرين واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:00 م
البحرين واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك البحرين - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، مع السفير الياباني لدى البحرين مياموتو ماسايوكي، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
 
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" - سبل دعم و تطوير التعاون وتعزيز الشراكة في مجال النقل الجوي والخدمات اللوجستية والاتصالات. 
 
وأشاد الوزير البحريني، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.
 
ومن جانبه، أشار السفير الياباني إلى حرصه واهتمامه بتطوير مسار العلاقات الثنائية بين البحرين واليابان والدفع بها نحو أفقٍ أرحب؛ بما يحقق الأهداف المشتركة.

البحرين

اليابان

البحرين واليابان

محمد بن ثامر الكعبي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة