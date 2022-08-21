البحرين واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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بحث وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، مع السفير الياباني لدى البحرين مياموتو ماسايوكي، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" - سبل دعم و تطوير التعاون وتعزيز الشراكة في مجال النقل الجوي والخدمات اللوجستية والاتصالات.

وأشاد الوزير البحريني، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

ومن جانبه، أشار السفير الياباني إلى حرصه واهتمامه بتطوير مسار العلاقات الثنائية بين البحرين واليابان والدفع بها نحو أفقٍ أرحب؛ بما يحقق الأهداف المشتركة.