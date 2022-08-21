الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على فندق فى الصومال

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أدانت دولة الإمارات السبت الهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقا فى العاصمة الصومالية "مقديشيو"، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتى "وام" - عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.