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الإحصاء: 169% ارتفاعا بقيمة استثمارات الإمارات بمصر بالنصف الأول من 2020/2021

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:24 م
الإحصاء: 169% ارتفاعا بقيمة استثمارات الإمارات بمصر بالنصف الأول من 2020/2021 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق / 8 / 2022  عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.

 

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والإمارات 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%؛ حيث انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتسجل 642.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 793.3 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%.

 

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022 
 

1. لؤلؤ طبيعى وأحجار كريمة بقيمة 351.6 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 64.1 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 29.4 مليون دولار.

4. ملابس بقيمة 24.9 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 19.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022
 

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 144.9 مليون دولار.

2. لؤلؤ طبيعى وأحجار كريمة بقيمة 77.5 مليون دولار.

3. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 67.6 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 53.4 مليون دولار.

5. أسماك بقيمة 45.7 مليون دولار.

 

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالى 2020 /2021 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين فى مصر39.1 مليون دولار خلال العام المالى 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%، وسجل عدد سكان مصر 103.8 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الإمارات 10.1 مليون نسمة عام 2022

 

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الإمارات طبقــاً لتقـديـرات البعثة 950 ألف مصرى حتى نهاية 2020.


جهاز الاحصاء

الاحصاء

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