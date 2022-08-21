اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 03:12 م
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الأنبا بشارة يشارك فى احتفالات كنيسة ومزار السيدة العذراء بدير درنكة بأسيوط

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:02 م
الأنبا بشارة يشارك فى احتفالات كنيسة ومزار السيدة العذراء بدير درنكة بأسيوط احتفالات كنيسة ومزار السيدة العذراء بدير درنكة
كتب ـ محمد الأحمدى

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ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، شارك في احتفالات دير درنكة للآباء الفرنسيسكان، بأسيوط.
 
وجاء ذلك بمشاركة الآباء الكهنة، رعاة الدير، وبعض الرهبان بدير القديسة تريزا، بأسيوط. بدأ الاحتفال بموكب السيدة العذراء، أعقبه صلاة المسبحة الوردية، والمدائح المريمية.
 
وأعطى الأب المطران كلمة العظة بعنوان "مكانة مريم في حياتنا"، كما تضمنت الأمسيات الروحية أيضًا بعض اللقاءات الروحية للمؤمنين، وذلك في جو المحبة الأخوية.
 
 
 
 

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

دير درنكه

اسيوط



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