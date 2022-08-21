الأنبا بشارة يشارك فى احتفالات كنيسة ومزار السيدة العذراء بدير درنكة بأسيوط

كتب ـ محمد الأحمدى

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، شارك في احتفالات دير درنكة للآباء الفرنسيسكان، بأسيوط.

وجاء ذلك بمشاركة الآباء الكهنة، رعاة الدير، وبعض الرهبان بدير القديسة تريزا، بأسيوط. بدأ الاحتفال بموكب السيدة العذراء، أعقبه صلاة المسبحة الوردية، والمدائح المريمية.

وأعطى الأب المطران كلمة العظة بعنوان "مكانة مريم في حياتنا"، كما تضمنت الأمسيات الروحية أيضًا بعض اللقاءات الروحية للمؤمنين، وذلك في جو المحبة الأخوية.