استمرار إصلاح كسر ماسورة مياه بالدقى وعودة المياه 6 مساء

كتب سيد الخلفاوى

تواصل اجهزة محافظة الجيزة أعمال اصلاح كسر ماسورة مياه بشارع عرفات المتفرع من شارع الأنصاري بالدقي، حيث شكى سكان عدة شوارع من انقطاع الخدمة من صباح اليوم، حيث شهد حى الدقى بالجيزة كسر ماسورة مياه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب بالحى، ودفعت شركة مياه الشرب بالجيزة بفرق الإصلاح لمكان الكسر، وجارى شفط المياه والحفر على الماسورة لإصلاحها.

ومن المقرر أن تعود المياه بعد الإصلاح الساعة 6 مساء تقريبا حسب ما أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم التنسيق مع المرور لتسيير حركة المرور.