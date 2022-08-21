ارتفاع إصابات جدري القردة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 14 ألف حالة

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ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة بجدري القردة بلغت 14 ألفا و 115 حالة في مختلف الولايات الأمريكية.



وأضاف المركز الأمريكي - في بيان اليوم الأحد أن حالات الإصابة بلغت 744ر2 حالة في ولاية نيويورك الأمريكية وحدها، ويليها ولاية كاليفورنيا التي سجلت 663ر2 حالة وتلتها ولاية فلوريدا بعدد 372ر1 حالة وجورجيا بعدد 066ر1 حالة.



وينتشر جدري القردة عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر بالطفح الجلدي المُعدي أو سوائل الجسم، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسي أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدي.



وكان مركز كافحة الأمراض قد نشر بيانا تحديثيا أيضا أوضح فيه إمكانية انتقال العدوى من الإنسان إلى الحيوانات وخاصة الثدييات أو العكس ومن بينها الكلاب البرية والقردة والسناجب والجرذان العملاقة والقنافذ، مشيرا إلى وجود حالة واحدة لانتقال الفيروس من اثنين مصابين إلى كلبهم الأليف في فرنسا.