إندونيسيا تكثف الإجراءات الطبية بعد رصد حالة مصابة بفيروس "جدرى القردة"

أ.ش.أ

يكثف المجلس التنفيذي للجمعية الطبية الإندونيسية، الإجراءات الطبية والتنسيق عبر الأقاليم للكشف المبكر عن حالات جدري القردة في البلاد، بعد رصد حالة إيجابية مؤخرًا في جاكرتا.

ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن رئيس المجلس أديب خميدي قوله في بيان :" نطلب من الفريق الطبي والعاملين في مجال الرعاية الصحية أن يظلوا يقظين وأن يبلغوا مكاتب الصحة المحلية على الفور إذا كان هناك مريض يعاني من أعراض مشابهة لجدري القردة، وبالتالي يمكن معالجته على الفور".

وأضاف :" يواصل المجلس، التنسيق مع وزارة الصحة والمكاتب الصحية في جميع المناطق وكذلك الاتحادات الإقليمية والفرعية التابعة للجمعية لزيادة المراقبة فيما يتعلق بالمرض، كما ناشد الجمهور التزام الهدوء مع البقاء متيقظًا لنتائج الحالة الأولى لمرض جدري القردة في إندونيسيا.

وأشارت رئيسة فرقة العمل الخاصة بجدري القرود في الجمعية الطبية، الدكتورة هاني نيلاساري، إلى أنه يتعين على المجتمع الحفاظ على بروتوكولات صحية صارمة، داعية الجمهور للمشاركة بنشاط أكبر في تنفيذ أسلوب حياة نظيف وصحي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أعلن أمس عن أول حالة مؤكدة لمرض جدري القردة في إندونيسيا حيث يبلغ المريض 27 عامًا وهو من جاكرتا وسافر إلى الخارج مؤخرًا.

وأفاد بأن المريض يعاني من أعراض خفيفة فقط ولا يحتاج إلى العلاج في غرفة العزل بالمستشفى، وبالتالي يقوم المريض بالعزل الذاتي في المنزل.