إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة فى حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، عن إغلاق 7 منشآت طبية خاصة بـمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن عدة حملات دورية مكثفة تشنها مديرية الصحة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، مؤكداً تشديد الرقابة على تلك المنشآت للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة.

ولفت "حطب" إلى أن إدارة العلاج الحر شنت حملة تم خلالها المرور على 8 منشآت طبية خاصة، تنوعت بين مركز وعيادة للنساء والتوليد، مركز للأسنان، ومركز جراحات وعيادات تخصصية قلب وصدر، حميات وأطفال ومعمل تحاليل، حيث أسفرت الحملة عن إصدار قرارات بالغلق لعدد 7 منشآت مخالفة لعدم وجود ترخيص مكانى ولمخالفتها لاشتراطات الجودة ومكافحة العدوى، كما تم تحريز بعض الادوية منتهية الصلاحية بعدد 2 منشأة للفحص من قِبل هيئة الدواء المصرية.

وأشار "حطب" إلى أن تلك الحملة تمت من خلال فريق مختص بالتنسيق مع دكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التفتيش الصيدلى، دكتورة هبة طة مدير إدارة العلاج الحر، ودكتور أسامة العدوى مدير إدارة الحميات بمديرية الصحة بالإسماعيلية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.