إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق بلبيس - القاهرة

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 9 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى، على طريق "بلبيس - القاهرة الصحراوى"، نطاق قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس- القاهرة الصحراوى، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين من التحريات، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكى، جرى نقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى، وجارى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.