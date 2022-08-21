إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم دراجتين بخاريتين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم دراجتين بخاريتين على وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق الدواويس دائرة مركز القصاصين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد محمد سلام 42 عاما، مصاب سحجات وكدمات، ومحمد على عبدالمقصود 45 عاما مصاب اشتباه كسر بالضلوع، ورفاعى محمد مصيلحى 38 عاما مصاب كدمة شديدة بالجبهة واشتباه مابعد الارتجاج وكدمة شديدة بالصدر، وجميعهم مقيمين الدواويس دائرة مركز القصاصين.