اليوم السابع
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إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:40 ص
إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 13 شخص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. 
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 13 شخص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.
 
وتم نقل المصابين الى المستشفى العام بكفر الدوار لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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