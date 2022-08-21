إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 13 شخص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين الى المستشفى العام بكفر الدوار لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.