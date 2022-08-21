إصابة شخصين نتيجة انقلاب دراجة بخارية على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الدراجة النارية التى يستقلونها بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت قوات أمن إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة كلا من محروس على محمد51 عام مقيم ابوشحاتة مركز الإسماعيلية مصاب اشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف داخلى بالمخ واشتباه كسر بالفقرات العنقية وشريف شحتة سيد 32عام مقيم المستقبل دائرة مركز ابوصوير مصاب كسر مضاعف بالساق اليسرى وكدمة شديدة بالصدر ومابعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى .