إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالى مساحة بلغت 5318 م2 بمركزي كفر سعد وكفر البطيخ، وذلك ضمن حملات الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى.

وأضافت محافظ دمياط، أنه تم إزالة 104 حالات تعد بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة مطلع الاسبوع الماضى، وذلك بمساحة إجمالية 17815م2، مشيرة إلى استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لافتة إلي التعامل بمنتهي الحسم مع المخالفين في الإطار الذي ينظمه القانون.