إحالة عامل وشقيقه للجنايات لقتلهما شخصا برقبة زجاجة مكسورة فى مطروح

أحالت نيابة الضبعة بمطروح، كلا من " ه.ع.ف" عامل و" ا.ع.ف" عامل إلى محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار مصطفى قايد محمود، وسكرتير المحكمة محمود بلال، لمحاكمتهم فى قتل المجنى عليه " ع.ع.ش"

تعود أحداث القضية، رقم 138 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الضبعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أمن مطروح، إخطارا يفيد ببلاغ بوفاة المجنى عليه، عقب نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد التعدى عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة، أنه على إثر مشادة كلامية بين المتهم " ه.ع.ف " عامل وبين المجنى عليه "ع.ع.ش "، قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام آلة حادة رقبة زجاجة مكسورة، وطعنه عدة طعنات فى الصدر والكتف والظهر، ثم قام بالاتصال بشقيقه المتهم الثانى " ا.ع.ف" عامل الذى حضر واصطحبه وأعانه على الفرار، وعقب نقل المجنى عليه إلى المستشفى ردد اسم المتهم الأول تم توفى، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات مطروح، وحددت جلسة 7 سبتمبر القادم لمحاكمتهم.