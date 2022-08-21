أوهمناهم بفوائد مرتفعة.. اعترافات مستريحي العقارات في سوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

"أوهمناهم بفوائد مرتفعة"، بهذه الكلمات اعترف مستريحو سوهاج، بعد أن ننصبوا على المواطنين، وجمعوا ملايين الجنيهات منهم، ثم هربوا بها، حتى تم القبض عليهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الأراضى من خلال المكتب الخاص بأحدهما مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (16.800.000) ستة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه منهم وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها والتى وعدا بتوزيعها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.