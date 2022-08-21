أوقاف الإسكندرية تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأحد، الدفعة السادسة من لحوم صكوك الأضاحى بواقع 2 طن بحضور قيادات مديرية أوقاف الإسكندرية وبعض قيادات المحافظة وقيادات مديرية التضامن لتوزيعها بالتعاون مع المحافظة والتضامن على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة.

وقال بيان الأوقاف اليوم أنه إجمالى ما وصل إلى الإسكندرية 32 طن لحوم صكوك اضاحى و75طن لحوم صكوك إطعام وقد تم توزيع هذه الكميات على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة وفق كشوف اعدتها مديرية التضامن بالتنسيق مع المحافظة ليصل الحق إلى مستحقيه من اهالينا من الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة.

على صعيد آخر اجتمع وكيل أوقاف الإسكندرية مع مديرى الادارات الفرعية بديوان عام المديرية لمناقشة وبحث اليات العمل لبذل مزيد من الجهد لزيادة تنشيط العمل الدعوى والإدارى.

كما أكد على ضرورة تكثيف متابعة الأنشطة الدعوية بالمساجد للتأكد من تأديتها على أكمل وجه، مشيدا بالدور الذى تقوم به الادارات الفرعية على المستويين الدعوى والإدارى مطالبا اياهم ببذل مزيدٍ من الجهد لتحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار.