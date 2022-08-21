اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 03:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أمريكا تدين الهجوم الإرهابى على فندق فى الصومال

الأحد، 21 أغسطس 2022 02:13 ص
أمريكا تدين الهجوم الإرهابى على فندق فى الصومال حادث الصومال
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقاً فى العاصمة الصومالية مقديشو؛ وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.


وقال المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - فى بيان صحفى مساء السبت - "الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم حركة الشباب على فندق الحياة فى مقديشو نعرب عن خالص تعازينا للأسر التى فقدت أحباءها، ونتمنى الشفاء التام للجرحى، ونشيد بقوات الأمن الصومالية".


وأضاف المتحدث "وتبقى الولايات المتحدة ثابتة فى دعمها للجهود الصومالية التى يقودها الاتحاد الإفريقى لمكافحة الإرهاب وبناء مستقبل آمن ومزدهر لشعب الصومال".


وأسفر الهجوم الذى شنه مسلحون لحركة الشباب الصومالية حتى الآن عن مقتل 19 شخصا وإصابة مالا يقل عن 40 آخرين، ولا تزال المواجهات مستمرة بين القوات الصومالية وحركة الشباب حتى الآن.

 

 


امريكا

الصومال

الارهاب فى الصومال

هجوم ارهابى فى الصومال



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة