أخبار مصر.. أكاديمية الشرطة تتيح نتائج الاختبارات للطلاب عبر الإنترنت

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان أكاديمية الشرطة إتاحة متابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت، حتى لا تكبدهم مشقة السفر للأكاديمية، خاصة القادمين من محافظات مختلفة.

أكاديمية الشرطة تتيح نتائج الاختبارات للطلاب عبر الإنترنت

أتاحت أكاديمية الشرطة للمتقدمين لها، متابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت، حتى لا تكبدهم مشقة السفر للأكاديمية، خاصة القادمين من محافظات مختلفة.

أول سبتمبر.. انطلاق معرض أهلا مدارس لتوفير مستلزمات الطلاب بتخفيضات 30%

تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض"أهلا مدارس" 2022، إعتبارا من أول سبتمبر المقبل ويستمر إلى 10 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان اللغة الثانية للثانوية دور ثان

نجح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة دور ثان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية ونشرها على جروبات الغش الإلكترونى، حيث يؤدى الطالب الامتحان بإحدى لجان محافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تنسيق جامعة الأزهر.. آخر موعد للتسجيل الخميس المقبل

انطلقت أعمال تنسيق رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الدور الأول ولمدة خمسة أيام، تنتهي في السابعة مساء الخميس 25 من أغسطس؛ وذلك للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر. الكهرباء: مؤشرات إيجابية مع بداية الخطة الحكومية لترشيد استهلاك التيار قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك مؤشرات إيجابية تظهر مع الأحمال الكهربائية حول ترشيد الكهرباء، موضحا أن أخر حمل وصلنا له العام الماضى 33600 ميجا وات، ووصلنا له بداية أغسطس وكان متوقع أن يزيد، ولكن بعد الترشيد، لم يزيد بل فى بعض الأيام انخفض رغم ارتفاع درجة الحرارة. تنسيق الجامعات 2022.. 185 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 185 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023. الداخلية تلاحق العناصر الإجرامية وتضبط 692 من شديدى الخطورة فى حملات أمنية لاحقت وزارة الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أسفرت جهودها عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط (692) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنيا – الشرقية – القليوبية – السويس – قنا – جنوب سيناء – سوهاج – الإسكندرية – بورسعيد – المنوفية – البحر الأحمر – دمياط – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – مطروح – البحيرة – بنى سويف - الفيوم). السفينة وادى الكرنك تصل ميناء سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح رومانى أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و500 شاحنة و492 سيارة .

طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة