أخبار مصر.. أكاديمية الشرطة تتيح نتائج الاختبارات للطلاب عبر الإنترنت

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان أكاديمية الشرطة إتاحة متابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت، حتى لا تكبدهم مشقة السفر للأكاديمية، خاصة القادمين من محافظات مختلفة.
أكاديمية الشرطة تتيح نتائج الاختبارات للطلاب عبر الإنترنت
أول سبتمبر.. انطلاق معرض أهلا مدارس لتوفير مستلزمات الطلاب بتخفيضات 30%
تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض"أهلا مدارس" 2022، إعتبارا من أول سبتمبر المقبل ويستمر إلى 10 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.
التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان اللغة الثانية للثانوية دور ثان
تنسيق جامعة الأزهر.. آخر موعد للتسجيل الخميس المقبل
الكهرباء: مؤشرات إيجابية مع بداية الخطة الحكومية لترشيد استهلاك التيار
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك مؤشرات إيجابية تظهر مع الأحمال الكهربائية حول ترشيد الكهرباء، موضحا أن أخر حمل وصلنا له العام الماضى 33600 ميجا وات، ووصلنا له بداية أغسطس وكان متوقع أن يزيد، ولكن بعد الترشيد، لم يزيد بل فى بعض الأيام انخفض رغم ارتفاع درجة الحرارة.
تنسيق الجامعات 2022.. 185 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية
الداخلية تلاحق العناصر الإجرامية وتضبط 692 من شديدى الخطورة فى حملات أمنية
لاحقت وزارة الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أسفرت جهودها عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط (692) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنيا – الشرقية – القليوبية – السويس – قنا – جنوب سيناء – سوهاج – الإسكندرية – بورسعيد – المنوفية – البحر الأحمر – دمياط – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – مطروح – البحيرة – بنى سويف - الفيوم).
السفينة وادى الكرنك تصل ميناء سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح رومانى
طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
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