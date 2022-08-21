اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 09:40 م
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آلاف الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء بعد توقف عامين.. صور

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:32 م
آلاف الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء بعد توقف عامين.. صور آلاف الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية
أسيوط-هيثم البدري

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توافد الآلاف من الأقباط على مولد السيدة العذراء ورحلة العائلة المقدسة بدير العذراء بجبل درنكة فى محافظة أسيوط، بعد أن توقفت الاحتفالات عامين بسبب جائحة كورونا، وتزايدت الأعداد فى الليلة الختامية.

 

ويعتبر دير درنكة من أهم المزارات، واحد نقاط رحلة العائلة المقدسة وأهمها، ويتوافد الآلاف من المواطنين من جميع المحافظات وعدد من دول العالم إلى هذا المكان الذى مرت به السيدة مريم العذراء أثناء رحلة العائلة المقدسة.

 

ويحتفل الأقباط والمسلمون فى نفس التوقيت من كل عام خلال شهر اغسطس ويستمر الاحتفال خمسة عشر يوما وهى المدة التى مكثتها السيدة مريم فى رحلتها.

 

ويشهد شهد دير العذراء بدرنكة العديد من الطقوس وإقامة القداس بمجموعه من القساوسة والصلاة مع القساوسة، والبدء بالصيام.

 

فى ذات السياق قامت مديرية امن اسيوط برئاسة اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط بعمل خطة أمنية لتأمين الاحتفالات منذ اليوم الاول ومن خلال انتشار قوات الشرطة والتمركزات من ضباط وجنود وانتشار الكردونات الامنية والاكمنة على مداخل ومخارج قرية درنكة والبوابات المختلفة لمبنى الدير ومنع التكدس والتزاحم حماية على الاروح ووضع بوابات الكترونية لعبور العمارة لتأمين احتفالات المولد فى الليلة الختامية.

 

 
احتفالات درنكة
احتفالات درنكة

احتفالات دير درنكة
احتفالات دير درنكة

المواطنين يتوافدون على الدير
المواطنين يتوافدون على الدير

جانب من من الاحتفالا
جانب من من الاحتفالا

دير درنكة
دير درنكة

 


أسيوط

دير السيدة العذراء

مسار العائلة المقدسة

دير درنكة



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