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BBC: "النمل المجنون" يهاجم سكان سبع قرى فى ولاية تاميل نادو جنوب الهند

السبت، 20 أغسطس 2022 03:22 م
BBC: "النمل المجنون" يهاجم سكان سبع قرى فى ولاية تاميل نادو جنوب الهند النمل المجنون - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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قال موقع "بى بى سى عربى"، إن المئات من سكان سبع قرى في ولاية تاميل نادو، جنوبي الهند، شكوا من أنهم يعانون من غزو النمل المجنون.

 

وقالوا أيضا إن هذه الحشرات تهاجم ماشيتهم وتؤثر على المحاصيل الزراعية، ما يعرض مصدر رزقهم للخطر.

وبحسب الاتحاد الدولي للطبيعة فإن النمل المجنون يصنف ضمن أخطر أنواع المخلوقات الغازية.  وهذا النمل لا يعض أو يلدغ بل يرش حمض الفورميك، والذي يمكن يسبب تفاعلات.

 

وقال موقع "بى بى سى" إن الاسم العلمي لهذا النمل هو "أنوبلوليبيس جراسيليبيس"، وهو عادة يُوجد في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. ويتحرك هذا النمل بصورة عشوائية غير منسقة، وتتحول حركته إلى شكل متوتر حين يتم ازعاجه.

 

ويقول الخبراء إن هذا النمل يتكاثر بسرعة ويستطيع أن "يسبب ضررا كبيرا للحياة البرية".

 

وقد أوردت مناطق عديدة في أستراليا غزو هذا النوع من النمل لها.

 

يقول دكتور برونوي بايديا، المتخصص في علم الحشرات والذي أجرى أبحاثا حول النمل المجنون، إن هذه المخلوقات "انتهازية". وأضاف: "ليس لديها أي أغذية مفضلة. إنها تأكل أي شيء وكل شيء". كما قال إنها تتغذى على أنواع أخرى من النمل وعلى النحل والدبابير.

 

وتقع القرى المتضررة في تاميل نادو في منطقة جبلية حول غابة كارانثامالاي في منطقة دينديجول، ومعظم الناس هنا هم من المزارعين أو أصحاب الماشية.


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