96.05 % النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس التمريض بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن نتيجة بكالوريوس التمريض حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 96.05% وجاء عدد الطلاب الناحجون 146 طالب وطالبة بواقع 45 حصلوا على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، 25 جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثلاث طلاب على تقدير عام ممتاز و44 على تقدير عام جيد جداً، 29 على تقدير عام جيد وطالب على تقدير عام مقبول.

هذا وحرص "مندور" على تقديم التهنئة للخريجين مشيداً بدور التمريض فى التصدى لجائحة كورونا والدور الكبير المنوط بهم فى تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية مطالباً خريجي الكلية بالعمل والتدريب المستمر لتطوير مهاراتهم مشيراً إلى أن التعامل مع النفس البشرية ومحاولة تقديم الرعاية لهم من أسمى الأهداف ولها أجرها عند الله عز وجل.

يأتى إعلان النتائج بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

فيما أفادت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض أن أسماء الطلاب الأوائل جاءت بالترتيب كالتالي الطالبة إسراء محمد حسن فى المركز الأول، راندا فرج السيد بالمركز الثانى يليها احلام رجب حسن بالمركز الثالث بينما حصلت الطالبة أسماء حسين إبراهيم على المركز الرابع فيما جاءت الطالبة نهى محمد غريب بالمركز الخامس.

وأردفت الدكتور إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب معلنه أسماء الطالبات من المركز السادس حتى العاشر والتى جاءت بالترتيب كالتالي الطالبة أميرة محمد حسنى ، الطالبة ايه محمد على ، الطالبة خلود محمد السباعي ،الطالبة دينا جلال سامى ، واخيراً دعاء أحمد شوقى وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.