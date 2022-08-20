7 سفراء دول عربية وأجنبية في حفل افتتاح المهرجان الأول للمانجو بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه السفراء الحاضرين افتتاح مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو الشكر للواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على حسن الاستقبال وتنظيم المهرجان.

واستقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من سفراء الدول ( نيوزيلندا واندونيسيا والفلبين والسعودية ونيجيريا والأردن وسيريلانكا)، وذلك لحضور مراسم الاحتفال بالمهرجان الأول للمانجو 2022 والذي يقام لأول مرة على أرض المحافظة، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية .

وأعرب السفراء عن سعادتهم لحضور المهرجان وحفاوة الاستقبال .

وأشار بشارة إلى أن محافظة الإسماعيلية تعد فى المقام الأول محافظة زراعية لما تنتجه من محاصيل متميزة وفريدة منها الفراولة والبرتقال والسمسم والفول السودانى، متمنيا للضيوف المحافظة الاستمتاع بالمهرجان والاماكن السياحية وقضاء وقت مميز بالمحافظة .

وتفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وسفراء 7 دول هم نيوزلندا واندونيسيا والفلبين وسيرلانكا وبنجلاديش والسعودية ونيجيريا وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر معرض مهرجان الإسماعيلية المقام بنادي الجولف التابع لهيئة قناة السويس والذى يستمر لمدة يومين اليوم الجمعة وغدا السبت.

وخلال الجولة التفقدية استمع المحافظ ومرافقيه إلى شرح من جلال الطاهر سكرتير عام الغرفة التجارية بالاسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة عن أنواع المانجو واسعارها.

وأعطى اللواء شريف فهمى بشارة إشارة بدأ المهرجان حيث بدأ الافتتاح بالسلام الوطنى ثم فقرة غنائية للفنان الاسمعالاوى حسن بلبل وغنى للمانجو ومراكز الإسماعيلية وتفاعل معه كل الحضور ثم تم عرض للشباب بالبتيناج والتزحلق يحملون علم مصر وشعار مهرجان الإسماعيلية ثم عرض بموتوسيكلات الرايس.

وانطلق أتوبيس يحمل شعر المهرجان وديفلية المهرجان من أمام ديوان عام المحافظة القديم، بشارع محمد على حتى الوصول إلى منطقة الحدائق المفتوحة بنمرة 6.

واقيم معرض لبيع المانجو الإسماعيلاوي ويستمر لمدة يومين ويقوم المعرض ببيع المانجو بأسعار تنافسية على الأسواق، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من المانجو الذي تشتهر به محافظة الإسماعيلية .

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أكد أهمية دور محافظة الإسماعيلية زراعيا باعتبارها أكثر محافظات مصر إنتاجا للمانجو، وهو المحصول الأشهر لمحافظة الاسماعيلية والذي يشكل الترتيب الأول ضمن أنواع الفاكهة المزرعه بالمحافظة حيث تستحوذ محافظة الإسماعيلية علي ثلث المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية.

وفي كلمته التي ألقاها، رحب محافظ الإسماعيلية بالحضور من ممثلي المنصات الإعلامية، مشيرا الي الدور المهم والملقي علي عاتقهم لتوجيه رسائل هامة ومتميزة عن المهرجان والمقرر انطلاقه يومي 19 _ 20 من شهر أغسطس الجارى لعام 2022 مؤكدا علي دور الإعلام الوطني الهادف المؤثر لانجاح الفعاليات.وأشار محافظ الإسماعيلية إلى إنه منذ بداية توليه قيادة المحافظة الجميلة ومن خلال اللقاءات الرسمية والتي عقدها مع عدد من ممثلي الدول الأجنبية في مصر.. كان السؤال لماذا لا يتم الترويج بشكل مكثف للمحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة الإسماعيلية رغم أنها تحتل مراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية في التصدير الزراعي.

وجاءت فكرة المهرجان عقب نجاح مهرجان الربيع، وأميرات الفروالة، وبدأت استعدادات المحافظة الفورية بالتنسيق نحو إصدار النسخة الأولى من مهرجان المانجو.

وتم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطي منتجي المانجو والغرفة التجارية بالإسماعيلية تحت رعاية وإشراف محافظ الإسماعيلية لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رسميا تنظيم أماكن لعرض جميع أصناف المانجو في الحديقة المفتوحة المجاورة لنادي الجولف في منطقة نمرة 6 والتنسيق مع الغرفة التجارية في الإسماعيلية لإقامة منافذ للبيع بسعر الجملة فقط خلال يومي المهرجان وأكدت الغرفة التجارية رسميا إقامة 4 منافذ أخرى داخل المدينة في منطقة الغابة وحي السلام ونادي الفيروز وحديقة الشيخ زايد.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة إقامة منافذ بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال فترة المهرجان تضم جميع أنواع المانجو وبأسعار الجملة، والتنسيق مع وزارة السياحة لإطلاق أسبوع مهرجان المانجو بالإسماعيلية 2022 في كافة فنادق مصر السياحية في نفس موعده في الإسماعيلية.

وتعد محافظة الاسماعيلية الأولى من حيث إنتاج ثمار المانجو ، وبدأت حصاد محصول المانجو فى الإسماعيلية أواخر شهر يوليو الماضى وتستمر علي ستمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تشهد الأسواق المصرية توافر جميع انواع المانجو باسعار مناسبة ، مع ارتفاع نسبة التصدير للخارج إلى الدول العربية والأوروبية.

كما وجه المحافظ بضرورة توفير المانجو لكافة دور الرعاية والايتام خلال فترة المهرجان.



االسفراء المشاركين في المهرجان



استقبال محافظ الإسماعيلية لمحافظ الوادى الجديد والسفراء المشاركين في المهرجان