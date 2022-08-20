اليوم السابع
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أكرم القصاص
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15 صورة لحريق كارفور الإسكندرية.. والمحافظ: جارى حصر الخسائر المادية

السبت، 20 أغسطس 2022 05:51 م
15 صورة لحريق كارفور الإسكندرية.. والمحافظ: جارى حصر الخسائر المادية سيارات الحماية المدنية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت منطقة كارفور بالإسكندرية، اندلاع حريق بالمنطقة الخلفية الخاصة بالألعاب والمطاعم، وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، منذ قليل، بموقع حادث اندلاع حريق كارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك، وذلك للوقوف على آخر تداعيات الموقف، عقب توجيهات المحافظ العاجلة لجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وقوات الحماية المدنية وبالانتقال إلى مكان الحادث فور وقوعه.

وأكد المحافظ أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع كارفور سيتي سنتر، وجاري حصر الخسائر الناتجة عن الحادث، موضحًا أنه لا يوجد أي إصابات خطيرة، ويوجد فقط 5 حالات إصابات بسيطة.

وأضاف أنه فور اندلاع الحريق تم التوجيه برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المرافق والمستشفيات تحسبًا لأي تداعيات.

وباشر عملية إخماد الحريق اللواء خالد البراوى مدير أمن الإسكندرية، وقد تواجد بمكان الحادث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والذي تصادف وجوده بالإسكندرية وحرص على متابعة الموقف عن قرب.

اثار الحريق
اثار الحريق

 

اثناء اخماد الحريق
اثناء اخماد الحريق

 

اثناء عملية الاخماد
اثناء عملية الاخماد

 

الحريق بالمنطقة الخلفية
الحريق بالمنطقة الخلفية

 

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق

 

المحافظ و الاجهزة التنفيذية
المحافظ و الاجهزة التنفيذية

 

تواجد سيارات الاطفاء
تواجد سيارات الاطفاء

 

حريق كارفور_1
حريق كارفور_1

 

حريق هائل بكارفور
حريق هائل بكارفور

 

رجال الاطفاء
رجال الاطفاء

 

سيارات الاسعاف
سيارات الاسعاف

 

سيارات الحماية المدنية
سيارات الحماية المدنية

 

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

 

وزير الصحة بموقع الحادث
وزير الصحة بموقع الحادث

 

 

 


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