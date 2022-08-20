15 صورة لحريق كارفور الإسكندرية.. والمحافظ: جارى حصر الخسائر المادية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت منطقة كارفور بالإسكندرية، اندلاع حريق بالمنطقة الخلفية الخاصة بالألعاب والمطاعم، وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، منذ قليل، بموقع حادث اندلاع حريق كارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك، وذلك للوقوف على آخر تداعيات الموقف، عقب توجيهات المحافظ العاجلة لجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وقوات الحماية المدنية وبالانتقال إلى مكان الحادث فور وقوعه.

وأكد المحافظ أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع كارفور سيتي سنتر، وجاري حصر الخسائر الناتجة عن الحادث، موضحًا أنه لا يوجد أي إصابات خطيرة، ويوجد فقط 5 حالات إصابات بسيطة.

وأضاف أنه فور اندلاع الحريق تم التوجيه برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المرافق والمستشفيات تحسبًا لأي تداعيات.

وباشر عملية إخماد الحريق اللواء خالد البراوى مدير أمن الإسكندرية، وقد تواجد بمكان الحادث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والذي تصادف وجوده بالإسكندرية وحرص على متابعة الموقف عن قرب.



اثار الحريق



اثناء اخماد الحريق



اثناء عملية الاخماد



الحريق بالمنطقة الخلفية



السيطرة على الحريق



المحافظ و الاجهزة التنفيذية



تواجد سيارات الاطفاء



حريق كارفور_1



حريق هائل بكارفور



رجال الاطفاء



سيارات الاسعاف



سيارات الحماية المدنية



محافظ الاسكندرية