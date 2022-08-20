10 معلومات عن مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر

كتبت منال العيسوى

التعاون بين وزارة البيئة ووزارة السياحة فى مجال السياحة البيئية والمستدامة والحفاظ على التوازن البيئي، من أجل ضمان استدامة النشاط السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، بدأت تسفر عن العديد من المجهودات، فى ظل الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ " COP27 " حتى يخرج بشكل يليق بسمعة مصر سياحياً، ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبري.

خلال هذا التقرير نرصد 10 معلومات اعرفها عن مشروع دمج التنوع الببولوجى بالسياحة فى مصر:

1-مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر يتم بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة .

2- المشروع يهدف إلى دعم السياحة البيئية بطول سواحل البحر الأحمر التى تستقبل اكثر من 80% من السياحة في مصر .

3- المشروع يعمل على تطوير ورفع كفاءه كل لما تتميز به المنطقة من تنوع بيولوجي فريد من نباتات وطيور وحيوانات ونظم بيئية وبحرية فريدة.

4- مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، تم اتخاذ العديد من الإجراءات المرتبطة به منها إعداد الأدلة الاسترشادية للاستدامة.

5- الأدلة الاسترشادية للاستدامة المرتبطة بمشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر تتضمن 249 معيار .

6- المعايير التى يصل عددها 249 معيار تعكس الاشتراطات المرجعية التي يتم الرجوع إليها لتطبيق الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية.

7- خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر يتم التنسيق مع القطاع السياحي للتدريب على أساليب الاستدامة بالأنشطة السياحية والحفاظ على الموارد البيئية.

8- مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، يتضمن إعداد العلامات البيئية الخاصة بالممارسات البيئية لقطاع الغوص Green Fins.

9- من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر تم الحصول على المركز التاسع عالمياً في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء.

10- قامت الوزارتان بإطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على البيئة والترويج للسياحة البيئية منها حملة Eco-Egypt بعدد 13 محمية طبيعية.

جدير بالذكر أنه تعد مصر من الدول القليلة التي نجحت في الحصول على المركز التاسع عالمياً في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء. خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العامين، علاوة على بدء عمل رخصة لإقامة النزل البيئية ( فندق بيئي).