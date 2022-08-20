اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 03:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

يعنى إيه تراكم المديونيات بـ"عداد الكهرباء" وإزاى تسددها × 6 معلومات

السبت، 20 أغسطس 2022 03:00 ص
يعنى إيه تراكم المديونيات بـ"عداد الكهرباء" وإزاى تسددها × 6 معلومات عداد كهرباء -أرشيفية
كتبت: رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر قواعد لتحصيل "تراكمات عداد الكهرباء" التى اكتشفتها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وساهمت في استرداد حق الدولة.

 

اليوم السابع يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن تراكم القراءة بعداد الكهرباء وكيفية سداد هذه المديونية وهى كالاتى:

1- التراكمات فى قراءة عداد الكهرباء هى عبارة عن فرق كبير بين ما يقوم المشترك بسداده بانتظام شهرياً و بين القراءة الفعلية الموجودة بالعداد.

2- وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر ضوابط محددة لتحصيل هذه التراكمات من المواطنين.-          

3- يجب عدم إصدار فاتورة بقيمة التراكمات مرة واحدة للمشترك.

4- لابد من تقسيم التراكمات على نفس عدد مدة التراكمات حتى وإن وصلت إلى 10 سنوات وفقا لضوابط الشركة القابضة.

5- لا تطبق الفوائد على تقسيط مديونية تراكم القراءات بعداد الكهرباء.

6- انتظام شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء فى تصوير العدادات ساهم فى القضاء على التراكمات وحصول شركات توزيع الكهرباء على مستحقاتها أولا بأول.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

التراكمات بعداد الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

فقط فى جامعة بنى سويف.. أول كلية للدراسات العليا للعلوم المتقدمة.. تمنح درجات الدبلومات والماجستير والدكتوراه.. تضم 4 أقسام فى تخصصات هندسة الطاقة المتجددة والتنمية الصناعية وتكنولوجيا النانو..صور

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:30 م

فيديو.. إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول الخطوات العالمية للتحول نحو الطاقة المتجددة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:00 ص

الكهرباء: إجمالي الطاقة المتجددة سيتخطى 10 آلاف ميجاوات بداية العام المقبل

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:10 م

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز خطط زيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:40 م

كيف استفادت مصر من مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ.. فى 9 نقاط

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:00 ص

الطاقة المتجددة: نجحنا فى خفض 10 آلاف طن من ثانى أكسيد الكربون

الأحد، 31 يوليه 2022 12:06 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة