وكيل الرى بواحة سيوة: انخفاض بحيرة "فطناس" نتيجة لارتفاع درجات الحرارة

قال محمد شامة وكيل إدارة الموارد المائية والرى فى واحة سيوة، إن واحة سيوة مقصد للمتعة والعلاج والاستجمام، وربنا حباها بأنها ارض منخفضة لذلك نجد بها البحيرات الطبيعية والآبار، وهناك توجيهات لمواجهة الفقد الزراعى فى سيوة.

وأضاف وكيل إدارة الموارد المائية والرى فى واحة سيوة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، أن ما يحدث فى بحيرة فطناس جفاف طبيعى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فى الصيف.

وتابع وكيل إدارة الموارد المائية والرى فى واحة سيوة، أن التغيرات المناخية تسببت فى حدوث جفاف فى بحيرة فطناس، مشيرا إلى أنه لأول مرة نرى الجفاف فى بحيرة فنطاس، ولدينا مشروع لتحقيق الاتزان المائى فى سيوة.