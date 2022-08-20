وفد أمني كبير يصل إلى الحدود العراقية - السورية للاطلاع على تأمينها

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، عن وصول وفد أمني كبير إلى الحدود العراقية - السورية؛ للاطلاع على تأمينها مع الجانب السوري.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أن وفدا أمنيا ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، وقائد قوات الحدود، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية وصلوا إلى الحدود العراقية السورية للاطلاع على مسألة تأمين الحدود بين البلدين".

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت في وقت سابق استمرار العمليات الأمنية الاستباقية لتأمين حدود البلاد وملاحقة الإرهابيين والمتسللين إلى البلاد بطرق غير شرعية.