وزير الصحة يتفقد مستشفى أبوقير العام.. ويُشيد بمعدلات الإنجاز والتطوير

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، الأعمال الإنشائية والتطوير، بمستشفى أبوقير العام، بمحافظة الإسكندرية، مشيدا بنسبة الإنجاز التى اقتربت من 100%.

جاء ذلك خلال جولة الوزير لمحافظة الإسكندرية، لتفقد ومتابعة معدلات التنفيذ بخطط التطوير ورفع الكفاءة، علاوة على متابعة انتظام المنشآت الصحية، وتذليل أى عقبات تواجه سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد المبنى الجديد بقسم الطوارئ، والذى يتكون من دور أرضى، بمساحة 500 متر، و3 طوابق أخرى، تشمل غرف (عزل، عناية مركزة، جراحة، انعاش رئوي) بالإضافة إلى غرف للأطباء وصالة تمريض، مع تجهيز قسم عناية الأطفال بسعة 4 أسرة وحضانتين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد وحدة الحروق وعناية التجميل، بسعة 5 أسرة رعاية، وغرفتين للعمليات، و12 سرير داخلى، كما تفقد غرفة الأشعة التشخيصية الحديثة، علاوة على تفقد الأقسام الداخلية للمستشفى والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى المقيمين.

ولفت إلى أن المستشفى يضم 3 مبانى، بطاقة استيعابية 129 سرير، بالإضافة إلى 34 كرسى للغسيل الكلوى، و23 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات، ويخدم 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، ومركزى إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، وبعض مدن محافظة كفر الشيخ، مضيفا أن المستشفى يقدم خدمات الفحص الطبى، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة).

رافق الوزير خلال جولته الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطى العلاجى، والدكتور عنانى إسماعيل القائم بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية.

يُذكر أن وزير الصحة قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية، حيث بدأت الجولة بتفقد مستشفى شرق المدينة، ثم صدر المعمورة، وأبوقير التخصصى التابع لهيئة التأمين الصحي.