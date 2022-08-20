وزير الزراعة يوجه بتوفير تقاوي المحاصيل الزراعية قبل موعد الزراعة بوقت كاف

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، يرافقهما عددا من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية والمحافظة، محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، وذلك في ختام الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة.

واشاد وزير الزراعة بجهود العاملين بالمحطة، في سبيل إنتاج تقاوي جيدة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتوفيرها للمزارعين، بالمحافظات المختلفة،مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص، فيما يخص عمليات إنتاج التقاوي، للعمل في إطار الخريطة الصنفية، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، كما وجه بالتوزيع المبكر للتقاوي وإتاحتها للمزارعين بمختلف المحافظات، قبل موعد الزراعة بوقت كافي، وباسعار مناسبة، موجهاً مديريات الزراعة والجمعيات الزراعية للتوسع في دعم وتقديم خدمات الارشاد الزراعي، وتقديم كافة أشكال الدعم، وتقديم وتوفير المعلومات، وإقامة المزيد من الحقول الارشادية.

واستمع وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ، إلى شرح وافي المشتملات المحطة، حيث تشمل عدد ٢ خط غربلة بمبنى تحسين الحبوب الرئيسية وعدد ١ خط غربلة مبنى البحوث والتدريب في الأرز سعة الخط ٧ طن/ساعة وتستخدم في إعداد تقاوي الأساس والمربي لكافة المحاصيل الحقلية، بالإضافة لشركات إنتاج التقاوي المختلفة، وجار تحديث تلك الخطوط، وفيما يتعلق بخط مركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا فإنه خاص بإعداد تقاوي الأساس والمربي لمحصول الأرز فقط، كما أن هذه المحطات مزودة بمخازن تسع 10 آلاف طن تقريباً.