وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يطلقان فعاليات يوم الحقل السنوى للذرة والأرز

كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية والأرز بمحطة بحوث سخا، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة ومركز البحوث الزراعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ، حقول المشاهدة للهجن والأصناف الجديدة من المحصولين، والمبشرة مبكرة النضج، والمقاومة للأمراض، والتي تتحمل التغيرات المناخية المختلفة.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة، ذات الإنتاجية العالية، لدعم المزارعين، وزيادة دخولهم، وتنمية ثروة مصر الزراعية، فضلا عن التوسع في البحوث التطبيقية، لزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يشهد دعما غير مسبوق من الرئيس السيسي، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل ما يتعلق بملف الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه في ظل تلك التوجيهات، من المقرر أن تكون كافة التقاوي معتمدة بحلول عام 2023، وذلك ضمن خطط التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية.

وأشار القصير إلى أن الدولة المصرية من أهم الدول في مجال استصلاح الصحراء، وهناك عدد من المشروعات القومية الكبرى في هذا المجال والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى الخير، فضلا عن مشروعات الاستصلاح في جنوب الصعيد، ووسط سيناء، كذلك مشروعات توفر المياه من مصادر متعددة، بجانب مشروعات التوسع الرأسي لاستنباط أصناف جديدة ، عالية الإنتاجية، غير شرهة للمياه، مقاومة للأمراض والإجهاد البيئي، ومقاومة للملوحة والاحتياجات المائية.

وأكد القصير، أن مصر لديها مراكز متقدمة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، كذلك ملف الصادرات الزراعية المصرية يشهد تنافسية في الأسواق العالمية، وهناك إقبال كبير من مختلف دول العالم، على الصادرات الزراعية المصرية، مطالبا وسائل الاعلام، بعدم الانسياق وراء الشائعات والرد عليها بقوة.

وقال وزير الزراعة، إن الوزارة أيضا وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي لدعم المزارعين، تم التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من مصانع الاعلاف، لشراء محصول الذرة من المزارعين، بأسعار تنافسية، في إطار ضمان تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، بما يساهم في زيادة دخولهم، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووجه القصير الشكر للباحثين لجهودهم المبذولة والمشرفة، في تطبيق البحوث الزراعية، لتحقيق الإنتاجية العالية، واستنباط المحاصيل الجديدة المبشرة عالية الإنتاجية المقاومة للأمراض والإجهاد البيئي والملوحة، وغير شرهة في استخدام المياه، معربا عن أمله في التوسع في هذه البرامج وتوصيلها للمزارعين.

ومن جهته أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ان هناك تعاون مثمر وجاد مستمر بين المحافظة ووزارة الزراعة، في كافة المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مشيدا بالجهود التي يبذلها الباحثون بمحطة البحوث الزراعية في سخا، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمتكاملة بالمحافظة.



اجولة وزير الزراعة



جانب من زيارة وزير الزراعة