وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان محطة البحوث الزراعية بسخا

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، محطة البحوث الزراعية بسخا، التابعة لمركز البحوث الزراعية.

واستمع وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ إلى عرض تقديمي، حول محطة البحوث الزراعية بسخا، باعتبارها أكبر المحطات البحثية على مستوى الجمهورية، ودورها في تحقيق التنمية الزراعية، والاقسام التابعة لها، فضلا عن البرامج القومية للمحاصيل الاستراتيجية.

وتستهدف المحطة استنباط أصناف وهجن للمحاصيل عالية الإنتاجية، موفرة للمياه، متحملة للإجهادات البيئية والحيوية وذات جودة عالية، فضلا عن إنتاج تقاوى المربى والأساس والإشراف على إنتاج المعتمدة، كذلك تطوير وتحديث حزم التوصيات الفنية باستمرار، بالاضافة الى حل المشاكل التي تواجه الانتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية، ونقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة للمزارعين، كذلك الإرشاد والتدريب لجميع المهتمين بالشأن الزراعي.

كما تضم المحطة أنشطة 80 قسم بحثى تابعة لـ 12 معهد علمي هي: المحاصيل الحقلية، القطن، المحاصيل السكرية، محطة بحوث البساتين، الأراضي والمياه، تكنولوجيا الاغذية، أمراض النبات،وقاية النباتات، الارشاد، الاقتصاد الزراعي، الهندسة الزراعية، المعمل المركزي لبحوث الحشائش.

وتفقد وزير الزراعة، مبني حفظ تقاوي المربي و الاساس للذرة الشامية و البرنامج البحثي بالمزرعة البحثية للتعرف علي الهجن المبشرة من الذرة الشامية الفردية و الثلاثية البيضاء و الصفراء و هجن الاستخدامات الخاصة كالذرة السكرية و الفيشار .

وحضر الزيارة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات الوزارة، كما يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور عادل عبدالعظيم والدكتورة شيرين عاصم نائبا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، والدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث. المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الادارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية، والدكتور اشرف خليل مدير معهد بحوث امراض النباتات، والدكتور احمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات، والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي ، والدكتور أحمد عظام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور احمد رزق رئيس الادارة المركزية للمكافحة.