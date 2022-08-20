ونقلت شبكة /روسيا اليوم/ الإخبارية عن شويجو قوله، في تصريحات صحفية،إن:" الوزارة بدأت في إنتاج صواريخ تسيركون بكميات كبيرة جدا".. مشيرًا إلى أن الوزارة الروسية وقعت في "منتدى الجيش 2022" أيضا عقودا بقيمة نصف تريليون روبل تقريبا وأن وزارة الدفاع الروسية ستواصل أيضا إنتاج صواريخ "كينجال".

وفي أوكرانيا، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأسلحة الغربية في أيد أمينة، "ولن ينتهي بها الأمر في أيدي العدو".



وكتب يرماك - في مقال صحفي، أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية مقتطفات منه، اليوم /السبت/ - "يمكنني أن أؤكد للشعب الأمريكي وممثليه المنتخبين أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإدارته يرون أن النشر الفعال للأسلحة ليس فقط أولوية قصوى، لكنه واجب مقدس أمام الشعب الأوكراني".



وأوضح يرماك: ولهذا السبب طبق زيلينسكي مستويات من الرقابة والمساءلة لضمان الإشراف على المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا.



وأفاد بأن زيلينسكي وفريق مستشاريه يلتقون بانتظام مع ممثلين من البلدان التي تقدم المساعدات لإطلاعهم على كيفية استخدامها.



وأضاف أن الحكومة تنظم جلسات إحاطة للجان الكونجرس الأمريكية ذات الصلة بشأن مراقبة المساعدة الأمنية، لافتا إلى أن السلطات الأوكرانية تتعاون عن كثب مع الملحق الدفاعي الأمريكي البريجادير جنرال جاريك هارمون الذي وصل مؤخرا، مع العلم بأن السلطات الأوكرانية سوف تمنحه مستويات غير مسبوقة من الوصول للبيانات والدعم.