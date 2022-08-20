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وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الالتزام بجودة تنفيذ المنشآت لجامعة الإسكندرية الأهلية

السبت، 20 أغسطس 2022 11:26 ص
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الالتزام بجودة تنفيذ المنشآت لجامعة الإسكندرية الأهلية وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان جامعة الإسكندرية الأهلية
الإسكندرية اسماء على بدر

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قام الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية لجامعة الإسكندرية الأهلية، برفقة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، لمتابعة الأعمال الإنشائية والتنفيذية بمقر الجامعة بمحافظة الإسكندرية.
 
وأشاد الوزير بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتنفيذية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة، وبمعدلات غير مسبوقة في جامعة الإسكندرية الأهلية، موجهًا بضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المُعتمدة، كما تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، استعدادًا لبدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد.
 
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ الدراسة بها العام الدراسي 2022-2023 ، وتطرح العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، الصيدلة (Pharm - D)، وتقدم كلية الهندسة برامج (العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات)، وتقدم كلية علوم الحاسب والبيانات (برنامج الأمن السبيراني، برنامج الأنظمة الذكية)، وتقدم كلية العلوم (برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة).
 
 
وتقع جامعة الإسكندرية الأهلية على مساحة 30 فدانًا، وتضم الجامعة عددًا من المباني الإدارية والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، الهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تُقدمها تلك الجامعات.
 
 شهد الجولة التفقدية، الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، و السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات جامعة الإسكندرية.
 
وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان جامعة الإسكندرية الأهلية
وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان جامعة الإسكندرية الأهلية
 
 
 
 
 

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