اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يكرم الدكتور خالد عبد الغفار والمجلس الأعلى للجامعات.. صور

السبت، 20 أغسطس 2022 01:58 م
وزير التعليم العالى يكرم الدكتور خالد عبد الغفار والمجلس الأعلى للجامعات.. صور وزير التعليم العالى يكرم الدكتور خالد عبد الغفار
كتب ـ وليد عبد السلام

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تسلم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، درع التكريم من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى بداية اجتماع المجلس رقم 730، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ورؤساء الجامعات المصرية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس. 
 
جاء التكريم تقديرا لإسهامات الدكتور خالد عبدالغفار، العلمية وجهوده الملموسة، ونجاحه فى إدارة ملفات التعليم العالى والبحث العلمي، طوال فترة تكليفه بحقيبة الوزارة، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذى عقد اليوم السبت، داخل جامعة الإسكندرية.
 
وألقى وزير الصحة والسكان كلمة، بدأها بتهنئة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على ثقة القيادة السياسية، وتكليفه بحقيبة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، متمنيا له دوام التوفيق، كما تقدم بالشكر لكافة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى حرص وزارتى الصحة والتعليم العالى على مواصلة التعاون المثمر، لتحقيق التكامل والتقدم فى القطاع الصحى بمصر. 
 
وعبر الوزير، عن امتنانه وسعادته بهذا التكريم، مؤكدا أنه يسعى جاهدا لتطوير ورفع جودة الخدمات الصحية، فضلا عن التوسع فى المنشآت الطبية الجديدة لتحقيق تغطية صحية لكافة المواطنين بجميع قرى ومحافظات مصر.
 
ومن جانبه، هنأ وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار على توليه منصب وزير الصحة والسكان، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يتسق مع مسيرة البناء والتنمية التى يتبناها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وترتكز عليها «الجمهورية الجديدة» لتوفير حياة كريمة للمواطنين. 
 
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جانب من التكريم

 

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اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

 

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خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

 

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جانب من اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

 

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وزير التعليم العالى يكرم الدكتور خالد عبد الغفار 

 


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خالد عبد الغفار

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