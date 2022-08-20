ودعت الوزيرة التونسية إلى ضرورة التسريع بوضع القائمة النهائية للمجموعة المتحفية والأعمال الخطّية المزمع عرضها خلال هذا الحدث، وتحديد دليل المحتويات العلمية الخاص بموضوع الخط العربي لإدراجها ضمن كتيب يوثق لفعاليات هذا المعرض.

وأشارت قطاط إلى أهمية التفكير في وضع خطة اتصالية واضحة للترويج لمعرض الخط العربي وطنيًا ودوليًا وللتعريف بالأعلام التونسية في هذا المجال باعتباره وسيلة مختلفة للتواصل بين الشعوب ومن أهم محامل الهوية الوطنية والعربية.

من جهته، أكد مدير عام "ألكسو" استعداد المنظمة للتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية لتنفيذ معرض الخط العربي وأعمال الندوة العلمية المصاحبة له، وذلك من خلال توفير مختلف وسائل العمل المتاحة .. مشيرًا إلى أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة تهدف بالأساس إلى متابعة مدى تقدّم انجاز هذا المشروع سعيًا إلى تحقيق الأهداف المرجوة علميًا وثقافيًا وسياحيًا.