اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 07:38 م
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نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 75.71%

السبت، 20 أغسطس 2022 07:26 م
نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 75.71% الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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ينشر اليوم السابع نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، التي اعتمدها اليوم، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 75,71%.

 

لمعرفة النتيجة اضغط هنا.. 

كان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، قد أكد في بيان: أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 21947 طالبا وطالبة حضر منهم 19752 ونجح منهم 14954 طالبا وطالبة.

واعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 94,75% حيث تقدم للامتحان 851 طالبا وطالبه حضر منهم 800 ونجح منهم 758 طالبا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية للصم والإعدادية النور للمكفوفين بنسبة نجاح 100% لكل منهما.


نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

الشهادة الإعدادية بالشرقية

اخبار الشرقية

تعليم الشرقية



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