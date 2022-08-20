نتائج مباريات اليوم الأول فى بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد بالإسكندرية

وكان قد انطلقت بطولة مصر للجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية وتستضيفها جامعة الإسكندرية فى الفترة من 19 حتى 25 اغسطس على ملاعب جامعة الإسكندرية بمشاركة 16 جامعة.

واجتمعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، وك.طاهر الزيني مدير النشاط الرياضي بجامعة الإسكندرية، وك.أسامة خير مسؤول الاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.

وناقشت اللجنة كافة الموضوعات المتعلقة بالتجهيز والإعداد لتنفيذ مسابقة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي يُنظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت رعاية د.خالد عبدالغفار، خلال الفترة من 19 – 24 أغسطس المقبل على ملاعب جامعة الإسكندرية، بمشاركة (١٦) جامعة ومعهدا، كما استعرضت اللجنة البرنامج العام للبطولة، بداية من استقبال الوفود، وفقرات حفل الافتتاح الذي سيُقام مساء يوم السبت الموافق 20 أغسطس المُقبل على ملاعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير بالإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات المصرية المشاركة في البطولة، وطابور العرض، واستعراض الفقرات الفنية، والبرنامج الزمني، وجدول المباريات، وحفل الختام.

وأكدت اللجنة حرصها الشديد على تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام الذي يُقام لأول مرة داخل الجامعات المصرية بما يليق بمستوى الرياضة المصرية بشكل عام، والرياضة الجامعية بشكل خاص.