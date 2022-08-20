ناقلة كيماويات يابانية تصطدم بسفينة شحن قبالة سواحل جنوب غرب اليابان

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أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم السبت، أن ناقلة كيماويات يابانية اصطدمت بسفينة شحن قبالة سواحل جنوب غرب اليابان.

وقال مسئول في خفر السواحل في مدينة "كوشيموتو"، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه لم يُصب أحد من بين الطاقم الياباني الستة على متن الناقلة "ريوشينمارو "Ryoshinmaru - أو بين 14 صينيًا كانوا على متن سفينة الشحن المسجلة في بليز "شين هاي 99".

وأضاف المسئول أن السلطات تُحقق في الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بينما استقرت السفينتان في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 3.5 كيلومتر (2.2 ميل) قبالة ساحل محافظة واكاياما..مشيرًا إلى أن بعض النفط تسرب من منطقة محرك سفينة الشحن، التي بدأت في الغرق في البداية، لكن تمت السيطرة على الأمر.

وأكد المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الناقلة كانت قد غادرت ميناء كوبي بمحافظة هيوجو لالتقاط مواد كيميائية من ميناء ياباني آخر ولم يكن لديها أي مواد كيميائية على متنها وقت وقوع الحادث.