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نائب محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز لمشروعات حياة كريمة بنصر النوبة.. صور

السبت، 20 أغسطس 2022 10:21 ص
نائب محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز لمشروعات حياة كريمة بنصر النوبة.. صور نائب المحافظ يتابع معدلات الإنجاز للمشروعات
أسوان - عبد الله صلاح

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واصل أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، جولاته التفقدية لمتابعة نسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن بينها المشروعات الجارية ضمن خطة الرصف، وذلك داخل قرى حياة كريمة بنصر النوبة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

قال أحمد شعبان، إن هذه الخطة تضم رصف طريق خريت / المنار بطول 15 كم ، وبتكلفة 50 مليون جنيه تشتمل على المرحلة الأولى بطول 6 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 21 % ، والمرحلة الثانية بطول 9 كم وبتكلفة 30 مليون جنيه.
 
وأشار، إلى أنه جارى أيضاً رصف طريق توشكى / النقرة بطول 50 كم وبتكلفة 160 مليون جنيه ، وتشتمل على المسافة من الكيلو صفر إلى الكيلو 6 بنسبة تنفيذ 45 % ، ومن الكيلو 6 إلى الكيلو 18 بنسبة تنفيذ 7 % ، ومن الكيلو 18 إلى الكيلو 30 بنسبة تنفيذ 19 % ، ومن الكيلو 30 إلى الكيلو 36 بنسبة تنفيذ 62 % ، ومن الكيلو 26 إلى الكيلو 50 بنسبة تنفيذ 19 % .
 
جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

 

رصف الطرق
رصف الطرق

 

مشروعات الطرق
مشروعات الطرق

 

نائب محافظ أسوان خلال الجولة
نائب محافظ أسوان خلال الجولة

 


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